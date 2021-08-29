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Сборная России по пляжному футболу стала трехкратным чемпионом мира

В финале домашнего ЧМ она победила соперников из сборной Японии

Сборная России по пляжному футболу стала трехкратным чемпионом мира
Фото: Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сборная России победила команду Японии в финале завершившегося в Москве чемпионата мира по пляжному футболу.

Результат встречи – 5:2 в пользу российской команды. В ее составе голы провели Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дважды), Андрей Новиков, Артур Папоротный.

В составе японской сборной авторами голов стал Такую Акагума.

Таким образом, сборная России стала трехкратным чемпионом мира. До этого она становилась триумфатором ЧМ в 2011 и 2013 годы. Все три раза россиян к золоту приводил главный тренер Михаил Лихачев.

В матче за третье место ЧМ-2021 Швейцария со счетом 9:7 победила команду Сенегала.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляла команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучал вместо гимна РФ.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил с 19 по 29 августа в "Лужниках".

пляжный футбол

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