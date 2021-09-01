Российский легкоатлет Вдовин с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 400 м

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Легкоатлет паралимпийской сборной России Андрей Вловин стал обладателем золотой медали Игр в Токио, победив в беге на 400 м.

Его результат – 49,34 секунды, это новый рекорд мира.

Еще один россиянин, Чермен Кобесов, в этом забеге финишировал третьим (50,44). Вторым стал американец Ник Мэйхью (50,26).

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, россиянин Никита Прохоров стал серебряным призером в толкании ядра (16,29 м) в соревновании спортсменов с полной или частичной ампутацией рук.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 77 медалей – 26 золотых, 17 серебряных, 34 бронзовые.