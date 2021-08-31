Шесть золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде во вторник

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - 13 медалей, включая шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые, завоевали российские паралимпийцы в очередной соревновательный день Игр в Токио.

Обладателями наград высшего достоинства во вторник стали легкоатлеты Владимир Свиридов в толкании ядра, Антон Кулятин в беге на 1500 м, пловцы Андрей Николаев на дистанции 400 м вольным стилем, Валерия Шабалина на 200 м комплексным плаванием, Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова, Владимир Сотников в смешанной эстафете 4х100 м, велогонщик Михаил Асташов в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Серебряные медали завоевали легкоатлеты Евгений Швецов в беге на 400 м, Маргарита Гончарова в прыжках в длину, Алексей Чуркин в толкании ядра сидя, пловчихи Дарья Пикалова на дистанции 100 м вольным стилем, Наталия Буткова на дистанции 50 м брассом.

Статус бронзовых призеров приобрели легкоатлеты Федор Рудаков в беге на 1500 м, Никита Котуков в прыжках в длину.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 25 золотых, 16 серебряных, 33 бронзовые медали. Российская команда по-прежнему занимает третье место в общем зачете.

Во главе зачета находится Китай (62, 38, 32), второе место занимает сборная Великобритании (29, 23, 28).