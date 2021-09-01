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Гол Нурмагомедова на тренировке вызвал восторг у бразильца Роналдо

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо отреагировал на гол экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в ходе тренировочного занятия.

Российский боец смешанных единоборств выложил в инстаграме видео голевой атаки с его участием, венцом которой стал точный удар в пустые ворота. По пути к ним Нурмагомедов эффектно обвел вратаря.

Вскоре в комментариях к видео появилась реакция Роналдо: бразилец опубликовал несколько стикеров в виде аплодисментов.

Ранее Нурмагомедов неоднократно обозначал свою любовь к футболу и допускал, что может быть задействован в профессиональном клубе.

футбол Хабиб Нурмагомедов

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