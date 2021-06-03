Клуб Профессиональной футбольной лиги предложил контракт Нурмагомедову

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Махачкалинский футбольный клуб "Легион-Динамо" обратился к экс-чемпиону UFC бойцу Хабиба Нурмагомедову с предложением подписать контракт с ФК.

В своем инстаграме президент клуба экс-футболист "Анжи", "Терека" и "Крыльев Советов" Шамиль Лахиялов озвучил цели "Легиона-Динамо" на следующий сезон. Среди них – выход в Футбольную национальную лигу и "Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем".

"Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой", - обращаясь к Нурмагомедову, написал Лахиялов.

По его словам, в ближайшее время "в срочном порядке" состоится собрание учредителей клуба, это будет реакция на публикацию Нурмагомедова в инстаграме видео с его голом в тренировочном матче. "Мне нужна мотивация", подписал видео, обращаясь к "Легиону-Динамо", Нурмагомедов.

"Легион-Динамо" является клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по статусу дивизион в российском футболе).