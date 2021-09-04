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Украинский паралимпиец Цветов вновь отказался от снимка с россиянами на награждении

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший серебряным призером летней Паралимпиады в Токио в беге на 200 м отказался от традиционного совместного фото на пьедестале с чемпионом и бронзовым призером россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном соответственно.

После вручения медалей практикуется совместное фото всех трех призеров. Однако Цветов остался стоять поодаль от россиян.

В субботу утром Сафронов выиграл 100-метровку с новым рекордом мира (23,00), автором предыдущего был как раз Цветов.

Это уже второй случай с этими же спортсменами на Паралимпиаде в Токио. Ранее они в той же последовательности финишировали в беге на 200 м. На той церемонии награждения Цветов вновь отказался от совместного фото с Сафроновым и Калашяном, объяснив свою позицию любовью к Украине.

Паралимпиада-2020 Токио

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