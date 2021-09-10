Розыгрыш Кубка Толстого по шахматам стартовал в Ясной Поляне под Тулой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Крупный шахматный турнир с участием российских и зарубежных гроссмейстеров стартовал на родине писателя Льва Толстого в Ясной Поляне, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

В турнире на Кубок Льва Толстого сыграют знаменитые гроссмейстеры Антон Коробов (Украина), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Борис Гельфанд (Израиль), Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все - Россия). Соревнования продлятся четыре дня и завершатся 12 сентября.

Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил, что в Ясной Поляне в шахматы играли всегда, и любовь Льва Николаевича к этой игре была хорошо известна: он играл в шахматы с близкими, друзьями, часто предлагал сыграть своим гостям. Частыми гостями в усадьбе были один из лучших шахматистов того времени князь Сергей Семенович Урусов и писатель Иван Тургенев.

"Уверен, что международный турнир по шахматам имени Л.Н. Толстого может стать ежегодным событием в Ясной Поляне", - подчеркнул Толстой.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отметил, что в турнире принимают участие не только гроссмейстеры, но и совсем юные шахматисты.

"Мы очень хотим, чтобы это стало хорошей традицией, и надеемся на поддержку руководства музея, правительства региона и Федерации шахмат России", - подчеркнул Глава ФИДЕ.

Был проведен сеанс одновременной игры на 100 досках для школьников из Щекино, Узловой, Новомосковска, Тулы и близлежащих регионов.