Поиск
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Россиянка Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Костенюк обыграла свою соотечественницу Александру Горячкину во второй день финала Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Во второй партии за третье место Чжунъи Тан из Китая и Анна Музычук из Украины сыграли вничью. Чжунъи Тан и Музычук сыграют за третье и четвертое места 3 августа в тай-брейке.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит одновременно с мужским и завершится 3 августа.

Общий призовой фонд - $676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира. Учитывая, что Горячкина прошла в финал, остальные три участницы независимо от занятых в финале чемпионата мест поедут на турнир претенденток.

На данный момент в турнир претенденток кроме Горячкиной проходят россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру из Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.

Александра Костенюк

Новости по теме

Новости

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"
Олимпиада-2020

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

Олимпиада-2020

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады
Олимпиада-2020

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Олимпиада-2020

Россиянин Сергей Емелин выиграл бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

Олимпиада-2020

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Определились потенциальные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

Олимпиада-2020

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Олимпиада-2020

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

Олимпиада-2020

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код