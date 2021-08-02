Россиянка Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Костенюк обыграла свою соотечественницу Александру Горячкину во второй день финала Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи.

Во второй партии за третье место Чжунъи Тан из Китая и Анна Музычук из Украины сыграли вничью. Чжунъи Тан и Музычук сыграют за третье и четвертое места 3 августа в тай-брейке.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит одновременно с мужским и завершится 3 августа.

Общий призовой фонд - $676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира. Учитывая, что Горячкина прошла в финал, остальные три участницы независимо от занятых в финале чемпионата мест поедут на турнир претенденток.

На данный момент в турнир претенденток кроме Горячкиной проходят россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру из Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.