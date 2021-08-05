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Карякин проиграл поляку Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил Яну-Кшиштофу Дуде из Польши во второй партии финала Кубка мира, который проходит в Сочи.

Первую партию шахматисты завершили вничью. Таким образом россиянин занял 2-е место.

Также проходит матч за 3-е место между россиянином Владимиром Федосеевым и чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. По его результатам Александр Карякин и участник, который займет 3-е место пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

шахматы

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