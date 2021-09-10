Поиск

Главный тренер МЮ анонсировал выход Роналду на поле в субботу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштану Роналду выйдет на поле в составе "Манчестер Юнайтед" в первом же матче команды после его возвращения – против "Ньюкасла", заявил главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"У него здесь была хорошая неделя, и в какой-то момент он обязательно выйдет на поле", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

СпортМЮ выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять летМЮ выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять летЧитать подробнее

Матч четвертого тура чемпионата Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" пройдет 11 сентября и стартует в 17:00 мск.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус". На счету португальца свыше 30 выигранных крупных турниров, в том числе - пять раз Лигу чемпионов, четыре - клубный чемпионат мира, он становился неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии, в составе "Спортинга" завоевал звание чемпиона Португалии.

Также Роналду - чемпион Европы в составе сборной Португалии. Он - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

В составе МЮ до перехода в "Реал" Роналду провел 118 голов в 292 играх.

футбол Криштиану Роналду

Новости по теме

Новости

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

Месси побил рекорд Пеле по числу голов за сборную в Южной Америке

Хиддинк завершил карьеру тренера

Хиддинк завершил карьеру тренера

Сидорова с рекордами выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках с шестом

Сидорова с рекордами выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках с шестом

"Спартак" впервые проиграл в сезоне в КХЛ

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии
Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код