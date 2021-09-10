Главный тренер МЮ анонсировал выход Роналду на поле в субботу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштану Роналду выйдет на поле в составе "Манчестер Юнайтед" в первом же матче команды после его возвращения – против "Ньюкасла", заявил главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"У него здесь была хорошая неделя, и в какой-то момент он обязательно выйдет на поле", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Матч четвертого тура чемпионата Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" пройдет 11 сентября и стартует в 17:00 мск.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус". На счету португальца свыше 30 выигранных крупных турниров, в том числе - пять раз Лигу чемпионов, четыре - клубный чемпионат мира, он становился неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии, в составе "Спортинга" завоевал звание чемпиона Португалии.

Также Роналду - чемпион Европы в составе сборной Португалии. Он - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

В составе МЮ до перехода в "Реал" Роналду провел 118 голов в 292 играх.