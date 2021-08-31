МЮ выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять лет

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сумма трансфера за переход Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" составит 15 млн евро, сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

При этом выплата клубом из Англии будет производиться в течение пяти лет.

Кроме того, отмечается, что в случае выигрыша португальским форвардом в составе МЮ новых титулов, сумма может быть увеличена максимум дол 8 млн евро.

Между тем, как сообщила пресс-служба МЮ, контракт с Роналду подписан сроком на два года.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус". На счету португальца свыше 30 выигранных крупных турниров, в том числе - пять раз Лигу чемпионов, четыре - клубный чемпионат мира, он становился неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии, в составе "Спортинга" завоевал звание чемпиона Португалии.

Также Роналду - чемпион Европы в составе сборной Португалии. Он - пятикратный обладатель "Золотого мяча".