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Тимченко вновь переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги единогласно переизбрал Геннадия Тимченко на должность председателя.

Заседание совета прошло в понедельник.

Численный состав совета директоров остался неизменным - 21 человек. Помимо Тимченко, в состав входят президент КХЛ Алексей Морозов, а также Валерий Каменский, Алексей Анисимов, Сергей Батехин, Игорь Есмантович, Борис Король, Александр Крылов, Дмитрий Курбатов, Яри Курри, Сергей Ласьков, Наиль Маганов, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Юрис Савицкис, Сергей Сушко, Олег Усачев, Кирилл Фастовский.

Председатель совета директоров петербургского ХК СКА 68-летний Тимченко занимает пост председателя совета директоров КХЛ с 2012 года.

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