Наполняемость трибун на матче РПЛ ЦСКА – "Спартак" составит до 30%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на матче чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" в количестве 30% от общей вместимости арены.

"В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой в адрес Российского футбольного союза, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру", - отмечается в сообщении.

Матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги пройдет 20 сентября на поле армейского клуба и стартует в 19:30 мск