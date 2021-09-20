Карпин объяснил вызов в сборную России Глушакова и Дзюбы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На решение вызвать в сборную России по футболу на матчи против Словакии и Словении полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, повлияла в том числе, травма спартаковца Романа Зобнина, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Да, ему 34 года – это возраст ветеранский, но это не означает, что ему надо заканчивать с футболом. Он показывает хороший уровень готовности и забивает голы. Также свою роль сыграла потеря из-за травмы Романа Зобнина", - сказал Карпин на пресс-конференции в понедельник.

Кроме того, Карпин отметил прогресс нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который также возвращается в сборную.

"Дзюба не лучшим образом играл в последнее время, против "Ахмата" он выглядел получше (футболист отдал две голевые передачи, в матче, который состоялся 11 сентября и закончился победой "Зенита" 3:1 – ИФ). Это не окончательный список, расширенный, а дальше будем посмотреть, как вызванные игроки покажут себя", - рассказал Карпин.

В последний раз Дзюба играл за национальную команду на чемпионате Европы летом нынешнего года, Глушаков не вызывался в сборную страны с весны 2018 года.

8 октября сборная России сыграет в Казани со Словакией, 11 октября в гостях - со Словенией.