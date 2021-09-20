Глушаков и Дзюба вызваны в сборную России на отбор к ЧМ-2022

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба получили вызов в сборную России на подготовку к октябрьским матчам отборочной кампании ЧМ-2022 по футболу против Словакии и Словении, сообщает пресс-служба РФС.

Полностью расширенный состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив" Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Денис Макаров ("Рубин" Казань), Антон Зиньковский ("Крылья Советов").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Гамид Агаларов ("Уфа").

В последний раз Дзюба играл за национальную команду на чемпионате Европы летом нынешнего года, Глушаков не вызывался в сборную страны с весны 2018 года.

8 октября сборная России сыграет дома со Словакией, 11 октября в гостях – со Словенией.