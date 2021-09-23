Пилот F1 Перес предложил российскому блогеру гонку по виртуальной трассе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Racing мексиканец Серхио Перес предложил популярному российскому техноблогеру Валентину Петухову (Wylsacom) побороться за лучший Citrix-круг на виртуальной трассе Сочи Автодрома в игре F1, сообщает пресс-служба Red Bull.

"Привет, Wylsacom! Это Чеко Перес. Я слышал, что ты фанат Red Bull Racing и Формулы 1. Я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. И чтобы тебе и твоим подписчикам было ещё интереснее в этот уикенд, я придумал для тебя челлендж. Попробуй побить мой лучший круг на Сочи Автодроме в официальной игре F1 2021. А чтобы уровнять наши шансы и помочь тебе подготовиться, я договорился с командой профессиональных геймеров, чтобы они дали тебе пару уроков. Удачи и до встречи в Сочи!" - приводятся слова Переса.

Сообщается, что Петухов принял предложение пилота.

Гоночный уикенд в рамках Гран-при России "Формулы-1" пройдет в Сочи 24-26 сентября. Перес, на счету которого две выигранных (по одной – в 2020 и 2021 годы) гонки в карьере, занимает пятое место в личном зачете чемпионата "Формулы-1" 2021 года.