Поиск

Пилот F1 Перес предложил российскому блогеру гонку по виртуальной трассе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Racing мексиканец Серхио Перес предложил популярному российскому техноблогеру Валентину Петухову (Wylsacom) побороться за лучший Citrix-круг на виртуальной трассе Сочи Автодрома в игре F1, сообщает пресс-служба Red Bull.

"Привет, Wylsacom! Это Чеко Перес. Я слышал, что ты фанат Red Bull Racing и Формулы 1. Я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. И чтобы тебе и твоим подписчикам было ещё интереснее в этот уикенд, я придумал для тебя челлендж. Попробуй побить мой лучший круг на Сочи Автодроме в официальной игре F1 2021. А чтобы уровнять наши шансы и помочь тебе подготовиться, я договорился с командой профессиональных геймеров, чтобы они дали тебе пару уроков. Удачи и до встречи в Сочи!" - приводятся слова Переса.

Сообщается, что Петухов принял предложение пилота.

Гоночный уикенд в рамках Гран-при России "Формулы-1" пройдет в Сочи 24-26 сентября. Перес, на счету которого две выигранных (по одной – в 2020 и 2021 годы) гонки в карьере, занимает пятое место в личном зачете чемпионата "Формулы-1" 2021 года.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Перейра сменил Кашшаи во главе департамента судейства РФС

В ОКР предрекли пятое-шестое места для сборной России в зачете Игр-2022

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Объявленный чемпионом ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на 4 года

Мазепин и Шумахер продолжат выступать за Haas "Формулы-1" в 2022 году

"Ювентус" в пятом туре покинул зону вылета чемпионата Италии

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах

Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код