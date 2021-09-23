Гонщик F1 Мазепин разместил на шлеме имена призеров Олимпиады и Паралимпиады из РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский гонщик команды Haas, выступающей в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", Никита Мазепин перед Гран-при России разместил на своем шлеме имена победителей и призеров летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

"Я бы хотел как русский человек выразить благодарность и восхищение нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые отстаивали честь нашей страны в Токио. Тут изображены на шлеме имена всех призёров, начиная от бронзовых и заканчивая золотыми в Олимпиаде и Паралимпиаде", - приводит слова Мазепина "Чемпионат".

Гоночный уикенд в рамках Гран-при России в Сочи пройдет 24-26 сентября.

По итогам летней Олимпиады в Токио, прошедшей с 23 июля по 8 августа, российские спортсмены завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые, заняв в пятое место в неофициальном командном зачете (исчисляется количеством золотых медалей) и третий место по общему количеству медалей, что превышает аналогичный показатель Игр в Рио на 15 медалей.

На летней Паралимпиаде в Токио, прошедшей с 24 августа по 5 сентября, российские спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых, заняв четвертое место в неофициальном общекомандном зачете и третье - по общему количеству медалей, что превышает аналогичный показатель Паралимпийских игр в Лондоне на 16 медалей.