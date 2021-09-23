Мазепин и Шумахер продолжат выступать за Haas "Формулы-1" в 2022 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер сохранят места в составе Haas в качестве боевых пилотов на следующий сезон, сообщает пресс-служба гоночной команды "Формулы-1".

"Я очень рад появлению в следующем году новой машины и хочу получить возможность расти вместе с командой Haas F1. Думаю, в следующем году мы добьемся успеха", - приводятся, в частности, слова Мазепина.

22-летние Мазепин и Шумахер (сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера) в настоящее время проводят дебютный сезон в "Формуле-1", очков пока не набрали.

Объявление состава Haas на следующий сезон предшествует гоночному уикенду (24-26 сентября) в рамках Гран-при России "Формулы-1".