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"Витязь" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в понедельник в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по буллитам уступил подольскому "Витязю".

Основное время закончилось вничью 5:5. При этом СКА в третьем периоде отыгрался с 1:4 усилиями Антона Бурдасова, Линдена Вея и Владислава Цицюры. На 59-й минуте Даниэль Одетт вновь вывел хозяев вперед, но СКА сравнял счет за четыре секунды до финальной сирены благодаря голу Кирилла Марченко.

Овертайм победителя не выявил. Серию буллитов выиграл "Витязь". Решающую шайбу забросил латвиец Микс Индрашис. Итоговый счет игры в Подольске - 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0).

В другом матче нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло челябинский "Трактор" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Хет-трик на счету американского нападающего Кенни Агостино.

Ярославский "Локомотив" одолел в гостях "Авангард" (Омск). Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). "Локомотив" одержал первую победу под руководством нового тренера Игоря Никитина, прервав серию из трех поражений подряд.

Рижское "Динамо" на своей арене обыграло "Сочи" - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Победную шайбу забросил Даниэль Берзиньш. "Динамо" и "Сочи" занимают предпоследнюю и последнюю строчки Западной конференции КХЛ соответственно.

"Барыс" (Нур-Султан) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0), победитель определился в овертайме.

"Северсталь" (Череповец) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

"Динамо" (Минск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

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