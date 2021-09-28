УЕФА обжалует решение суда закрыть дело в отношении инициаторов Суперлиги

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций опротестует решение суда Мадрида, который обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов, решивших создать Суперлигу, сообщила пресс-служба союза во вторник.

"УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции во всех соответствующих юрисдикциях и будет продолжать отстаивать ее. (...) Несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию суда Мадрида, союз признает, что он действовал добросовестно", - говорится в сообщении.

УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, который председательствовал на разбирательстве. Также союз подаст апелляцию в суд высшей инстанции.

Весной 2021 года сообщалось, что клубы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус" договорились о создании Суперлиги со своим участием. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА осудили решение клубов.

Позднее большинство клубов покинули проект, в котором остались "Барселона", "Реал" и "Ювентус".