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Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные Лига чемпионов и Лига Европы становятся убыточными для клубов, еврокубки нуждаются в реформах, заявляет президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

"Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в ней. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег - и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это", - приводит слова Де Лаурентиса Daily Mail.

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"Вот почему клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нем участвует", - говорит Де Лаурентис.

Президент "Наполи" говорит о необходимости "сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе".

"Кроме того, мы создаем европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект, готовый внести 10 миллиардов евро в европейскую игру, но нам нужна готовность и полная независимость", - заявил он.

Ранее ведущие клубы Европы объявили о создании Суперлиги, однако внедрить в жизнь проект не удалось.

футбол

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