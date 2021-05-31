Суперлига подала иск в Европейский суд против ФИФА и УЕФА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд зарегистрировал обращение со стороны футбольной Суперлиги против ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции.

Суду предстоит выяснить, не нарушили ли футбольные организации законы ЕС, когда открыли дисциплинарные дела против мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса", которые отказались выйти из проекта.

УЕФА уже отреагировал на сообщение, заявив, что принимает его к сведению и планирует защищать свою позицию.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly. — UEFA (@UEFA) May 31, 2021

19 апреля 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было достичь 20.

В ответ на это УЕФА и ФИФА пригрозили, что клубы будут отстранены от выступления во всех других внутренних, европейских и мировых соревнованиях, а игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.

После этого девять клубов - включая все шесть английских команд - вышли из проекта. Остались "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Проект был официально приостановлен.

УЕФА обязал клубы, вышедшие из Суперлиги, сделать "общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, она пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании", а также согласиться "на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств".