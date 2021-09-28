Песков пожелал, чтобы в российском хоккее не стало хуже, чем в футболе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский хоккей не прерогатива Кремля, однако там надеются, что ситуация с ним не станет хуже, чем в футболе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наша прерогатива - заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он действительно любим главой государства. Давайте так: главное - чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", - заявил Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации в сборной России по хоккею.

Как сообщалось, члены Экспертного совета Федерации хоккея России рекомендовали назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова, который, в частности, будет готовить национальную команду к зимним Олимпийским играм в Китае.

Ранее сообщалось, что команду должен снова возглавить Олег Знарок. В итоге он, а также еще один специалист - Валерий Брагин станут консультантами в штабе сборной.

В феврале 2022 года сборной России по хоккею предстоит сыграть на Олимпиаде в Пекине и защищать статус действующего чемпиона ОИ. На Играх-2018 в Пхенчхане российские хоккеисты завоевали золото под руководством Знарка.

Между тем, весной нынешнего года российская хоккейная сборная - под руководством Брагина - дошла лишь до четвертьфинала ЧМ, где уступила Канаде.

Что касается сборной России по футболу, в настоящее время она участвует в отборочной кампании к ЧМ-2022 в Катаре. Между тем, на прошедшем летом чемпионате Европы национальная команда выступила неудачно, заняв последнее место в своей группе. Это обернулось сменой наставника сборной: вместо Станислава Черчесова в этой должности сейчас работает Валерий Карпин.