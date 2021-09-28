ФХР решила Жамнова вместо Знарка назначить главным тренером сборной России

Тренер Алексей Жамнов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова, сообщает пресс-служба ФХР- во вторник.

Заседание совета прошло 27 сентября при участии трехкратного олимпийского чемпиона, президента ФХР Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

В качестве консультантов главного тренера сборной будут работать Валерий Брагин, до недавних пор трудившийся в качестве наставника национальной команды, а также Олег Знарок - специалист, о котором сообщалось, что именно он возглавит сборную сейчас.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог", - сказал Третьяк.

"Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января", - отметил глава ФХР.

50-летний Жамнов является Олимпийским чемпионом 1992 года, серебряным и бронзовым призером Игр 1998 и 2002 годов соответственно. В составе московского "Динамо" он три раза становился чемпионом СССР/СНГ, выступал в Национальной хоккейной лиге за "Виннипег", "Чикаго" и "Бостон", в Континентальной хоккейной лиге Жамнов играл за чеховский "Витязь", где по завершении карьеры работал генеральным менеджером. Позже на аналогичной должности он работал в мытищинском "Атланте".

В настоящее время Жамнов - советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака".

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