Украинский хоккеист дисквалифицирован за расистский жест на три игры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины на три матча отстранил нападающего "Кременчуга" Андрея Денискина за расистский жест, продемонстрированный в адрес темнокожего защитника "Донбасса" Джейлена Смерека в матче Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

"Применить к игроку команды "Кременчук" Андрею Денискину дисциплинарные санкции, предусмотренные пунктом 27 части 1 раздела 4 Дисциплинарного кодекса (правил) - обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей", - говорится в сообщении пресс-службы УХЛ.

Отмечается, что игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации - сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тыс. гривен (13,6 тыс. рублей).

Инцидент произошел 26 сентября во время матча "Кременчуг" - "Донбасс" (3:2). Денискин был удален до конца матча за расистские жесты в адрес темнокожего хоккеиста "Донбасса" Смерека: украинец имитировал поедание банана. Поведение украинского форварда осудил новый глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

Позже Денискин извинился за свой поступок, объяснив его реакцией на оскорбления. По словам украинского хоккеиста, он "не имел никаких расистских намерений". Американский игрок, однако, заявил, что не намерен играть в УХЛ до тех пор, пока обидчика не исключат из лиги.