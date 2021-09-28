Оскорбленный расистским жестом американский хоккеист отказался играть на Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Защитник хоккейного клуба "Донбасс" Джейлен Смерек заявил, что отказывается в дальнейшем играть в Украинской хоккейной лиге, пока от матчей не отстранят нападающего ХК "Кременчуг" Андрея Денискина, адресовавшего ему расистские жесты.

"Эти ситуации очень тяжелые, и я верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно! Поэтому я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но с этого момента я решил, что уйду на из "Донбасса" и не буду продолжать играть в Украинской хоккейной лиге, пока Андрея Денискина не отстранят и не исключат из лиги", - написал Смерек в фейсбуке.

Инцидент произошел 26 сентября во время матча "Кременчуг" - "Донбасс" (3:2). Денискин был удален до конца матча за расистские жесты в адрес темнокожего хоккеиста "Донбасса" Смерека: украинец имитировал поедание банана. Поведение украинского форварда осудил новый глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

Между тем, Денискин заявил, что сожалеет о своем поступке.

"Произошло нападение на вратаря, я заступился и завязалась драка, по ходу которой меня сильно оскорбили словесно со стороны. На эмоциях после драки я и сделал этот некрасивый жест, но в тот момент я даже не имел никаких расистских намерений. Только после осознал, что мог оскорбить Джейлена своим необдуманным действием", - сказал Денискин в интервью пресс-службе УХЛ

"Поэтому еще раз хочу выразить свои извинения перед ним. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Очень сожалею о том, что произошло, так как отношусь ко всем людям одинаково", - отметил он.