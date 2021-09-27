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Новый глава ИИХФ осудил украинского хоккеиста за расизм

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выступил с заявлением, в котором осудил действия нападающего клуба "Кременчуг" Андрея Денискина в матче Украинской хоккейной лиги против "Донбасса".

По ходу игры Денискин был удален до конца матча за расистские жесты в адрес темнокожего хоккеиста "Донбасса" Джейлена Смерека (США): украинец имитировал поедание банана.

"ИИХФ самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. Нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту в нашем спорте и в обществе", - приводятся слова Тардифа в твиттере ИИХФ.

"Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет надлежащим образом наказано", - отметил Тардиф.

Матч прошел 26 сентября на льду "Кременчуга" и завершился победой хозяев со счетом 3:2. Один из голов – на счету Денискина.

Что касается француза Тардифа, он возглавил ИИХФ 25 сентября, сменив отработавшего 27 лет на этом посту швейцарца Рене Фазеля.

хоккей Украина расизм

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