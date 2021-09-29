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Клаудиньо рассказал о мечте выиграть с "Зенитом" Лигу чемпионов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бразильский новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо заявил, что мечтает в составе российской команды стать триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

"Все, что я проживаю сейчас, - это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом - исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов - исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом" и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира", - приводит слова Клаудиньо "Спорт-Экспресс".

24-летний Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе нынешнего года. До этого он играл за бразильский "Ред Булл Брагантино". Игроком "Зенита" спортсмен стал в качестве победителя летних Олимпийских игр в Токио, прошедших летом.

Во вторник "Зенит" проведет домашний матч второго тура Лиги чемпионов против шведского "Мальме". В первом туре "Зенита" в гостях уступил английскому "Челси" (0:1).

футбол ФК Зенит

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