"Зенит" объявил о трансфере игрока олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо

Клаудио Луис Родригес (Клаудиньо) Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" договорился о переходе полузащитника Клаудио Луиса Родригеса (Клаудиньо), в субботу выигравшего со сборной Бразилии Олимпиаду в Токио.

24-летний хавбек в настоящее время выступает за клуб чемпионата Бразилии "Ред Булл Брагантино".

"В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом", - сообщается на сайте "Зенита".

В "Зените" надеются, что Клаудиньо сможет полноценно заменить аргентинца Себастьяна Дриусси, который покинул команду.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь "Зенита" после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Клаудиньо - воспитанник "Сантоса". За "Ред Булл Брагантино" игрок провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.

Клаудиньо - лучший бомбардир бразильской Серии А (18 мячей) и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии сыграл во всех матчах турнира.