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"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 0:1 уступили лондонскому "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Автором гола во встрече, прошедшей в Лондоне, стал Ромелу Лукаку (69-я минута).

В другом матче группы H шведский "Мальме" на своем поле со счетом 0:3 потерпел поражение от итальянского "Ювентуса".

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Мальме", а "Ювентус" примет "Челси". Обе встречи пройдут 29 сентября.

Петербургский клуб выступает в ЛЧ как действующий чемпион России. Путевку в групповую стадию "Зенит" получил автоматически.

Помимо "Зенита" Россию в еврокубках представляют московский "Спартак" и столичный "Локомотив". Они выступят в групповой стадии Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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