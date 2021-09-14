"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 0:1 уступили лондонскому "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Автором гола во встрече, прошедшей в Лондоне, стал Ромелу Лукаку (69-я минута).

В другом матче группы H шведский "Мальме" на своем поле со счетом 0:3 потерпел поражение от итальянского "Ювентуса".

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Мальме", а "Ювентус" примет "Челси". Обе встречи пройдут 29 сентября.

Петербургский клуб выступает в ЛЧ как действующий чемпион России. Путевку в групповую стадию "Зенит" получил автоматически.

Помимо "Зенита" Россию в еврокубках представляют московский "Спартак" и столичный "Локомотив". Они выступят в групповой стадии Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов.