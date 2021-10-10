СКА разгромил "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА с крупным счетом одержали победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 2 328 зрителей и завершилась поражением хозяев со счетом 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

В составе петербургской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (20-я минута), Линден Вей (48) и Йоонас Кемпайнен (57). Владислав Цицюра сделал дубль, проведя голы на третьей и 28-й минутах.

Таким образом, СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах.

По итогам игры петербургский клуб расположился на третьей строчке в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 23 очка за 16 игр.

"Салават Юлаев" сохранил третье место среди клубов Восточной конференции, имея 24 очка за 16 матчей.

Ранее в воскресенье казахстанский "Барыс" в дома проиграл казанскому "Ак Барсу" - 3:6 (1:2, 1:4, 1:0). Встреча прошла на "Барыс-Арене" в присутствии 5 724 зрителей .

В составе "Барыса" отметились Якоб Берглунд (7-я минута), Валерий Орехов (31) и Егор Шалапов (41). У Ак "Барса" дубль сделал Дмитрий Кагарлицкий (6-я и 39-я минуты), голы также забили Кристиан Хенкель (5), Николай Коваленко (24), Кирилл Панюков (28) и Денис Зарипов (32). В начале третьего периода вратарь "Барыса" Йони Ортио был заменен на Никиту Бояркина.

Таким образом, на текущий момент "Ак Барс" находится на четвертом месте среди команд Восточной конференции КХЛ, имея 23 очка за 17 игр. "Барыс" располагается на седьмом месте с 14 очками за 16 матчей.