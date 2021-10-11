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ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты из московского ЦСКА в понедельник нанесли поражение соперникам из столичного "Спартака" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на "ЦСКА Арене" в присутствии 2 249 зрителей и завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. На последней минуте первого периода отличился Сергей Плотников.

"Спартак" проигрывает уже третий матч подряд.

По итогам встречи ЦСКА поднимается на четвертое место в списке команд Западной конференции, имея 22 очка за 17 игр. Спартак остается на седьмой строчке с 16 очками в 17 играх.

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