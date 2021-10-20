Хачанов вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов нанес поражение австралийцу Джеймсу Дакворту в матче второго круга проходящего в Москве розыгрыша Кубка Кремля.

Результат встречи – 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

В настоящее время Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 31-е место и является третьей ракеткой турнира. Что касается представителя Австралии, он – 52-я ракетка мира.

Борьбу за выход в полуфинал Хачанов проведет против еще одного австралийца – Джона Миллмана (№62 в рейтинге ATP).