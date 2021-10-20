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Российская теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова победила украинку Ангелину Калинину в матче второго круга проходящего в Москве теннисного турнира на Кубок Кремля.

Результат встречи – 6:4, 6:1 в пользу Александровой, которая, таким образом, вышла в четвертьфинал турнира.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 37-е место, Калинина – 57-е.

Следующей соперницей представительницы России будет первая ракетка турнира в женском разряде (№2 рейтинга WTA) Арина Соболенко из Белоруссии.

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