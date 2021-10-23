Александрова вышла в финал теннисного Кубка Кремля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой Кубка Кремля после досрочного завершения матча против Марии Саккари (Греция).

Саккари отказалась от продолжения игры из-за травмы спустя 24 минуты после начала матча. К этому моменту Александрова лидировала в первом сете со счетом 4:1.

Александрова занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Саккари идет на седьмой строчке.

В финале, который состоится 24 октября, Александрова сыграет против эстонки Анетт Контавейт (20).

Кубок Кремля проходит с 18 по 24 октября в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн 345,045 тыс.