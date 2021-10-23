Поиск

Александрова вышла в финал теннисного Кубка Кремля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова стала финалисткой Кубка Кремля после досрочного завершения матча против Марии Саккари (Греция).

Саккари отказалась от продолжения игры из-за травмы спустя 24 минуты после начала матча. К этому моменту Александрова лидировала в первом сете со счетом 4:1.

Александрова занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Саккари идет на седьмой строчке.

В финале, который состоится 24 октября, Александрова сыграет против эстонки Анетт Контавейт (20).

Кубок Кремля проходит с 18 по 24 октября в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубка Кремля Екатерина Александрова

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля

У российских фигуристов возникли проблемы с визами перед этапом Гран-при в Канаде

Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста

Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста

Ласицкене вошла в список претенденток на звание легкоатлетки года

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Пандемия коронавируса

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код