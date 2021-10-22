Поиск

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым
Российский теннисист Аслан Карацев в матче против француза Жиля Симона
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Жиля Симона в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве.

Результат встречи - 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Карацев занимает 22-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Симон - 117-й.

В полуфинале Карацев встретится с другим россиянином - Кареном Хачановым (31).

Кубок Кремля входит в серию турниров ATP 250, победители которых получают 250 очков в зачет рейтинга ATP. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.

теннис Кубок Кремля

Новости по теме

Новости

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля

У российских фигуристов возникли проблемы с визами перед этапом Гран-при в Канаде

Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста

Суд арестовал на два месяца фаната "Спартака", избившего журналиста

Ласицкене вошла в список претенденток на звание легкоатлетки года

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Пандемия коронавируса

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код