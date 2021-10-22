Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Жиля Симона в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве.
Результат встречи - 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Карацев занимает 22-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Симон - 117-й.
В полуфинале Карацев встретится с другим россиянином - Кареном Хачановым (31).
Кубок Кремля входит в серию турниров ATP 250, победители которых получают 250 очков в зачет рейтинга ATP. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.