Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Джона Миллмана в 1/4 финала Кубка Кремля в Москве.

Хачанов, занимающий 31-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл Миллмана (62) с результатом 7:5, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 2 часа 23 минуты.

В полуфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между Жилем Симоном (Франция, 117) и Асланом Карацевым (Россия, 22), которая состоится позже в пятницу.

Кубок Кремля входит в серию турниров ATP 250, победители которых получают 250 очков в зачет рейтинга ATP. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.