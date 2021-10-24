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Россияне Тарасова и Морозов победили в парном катании на Skate America

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США).

Тарасова и Морозов лидировали после короткой программы, затем первенствовали в произвольной, набрав в итоге 222,50 баллов.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара стали вторыми (208,20). Тройку призеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Этап Skate America открыл серию Гран-при сезона-2021/2022. Он завершится в понедельник состязаниями среди танцевальных дуэтов, а также в одиночном женском катании.

фигурное катание США Skate America Евгения Тарасова Владимир Морозов

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