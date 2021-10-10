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Российская фигуристка Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя рекордами мира

Россиянки заняли весь пьедестал почета

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Фигуристка сборной России Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла международный турнир "Финляндия Трофи", который завершился в финском Эспоо в воскресенье.

Валиева выиграла соревнования, обновив два мировых рекорда - в произвольной программе - 174,31 и итоговой сумме - 249,24 балла.

Серебро и бронзу тоже взяли россиянки: Елизавета Туктамышева стала второй (233,30), Алена Косторная - третьей (218,83).

15-летняя Валиева в произвольной программе прыгнула три четверных прыжка. Для спортсменки, которая является чемпионкой мира среди юниоров (2020 г), выступление в Эспоо стало дебютом на взрослом уровне. Также Валиева является вице-чемпионкой России (2021 г) и победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020.

фигурное катание

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