Хоккеист "Тампы Бэй" Кучеров перенес операцию и пропустит до 10 недель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа Бэй" россиянин Никита Кучеров выбыл из строя на срок ориентировочно до 10 недель.

В сообщении пресс-службы клуба в среду говорится, что сутками ранее хоккеист перенес операцию "из-за травмы нижней части тела".

UPDATE: Nikita Kucherov underwent a successful procedure on Tuesday and will miss approximately 8-10 weeks with a lower body injury. — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 27, 2021

Кучеров получил травму в матче против "Вашингтона" в ночь на 17 октября по московскому времени.

В нынешнем сезоне россиянин провел три матча, в которых набрал 4 (1+3 по системе "гол+пас" очка). Всего за карьеру в НХЛ он сыграл за "Тампу" в 518 матчах, набрав 551 (222+329) очко.

Кучеров является двукратным и действующим обладателем Кубка Стэнли, признавался самым ценным игроком сезона в НХЛ.