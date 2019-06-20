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Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ

На церемонии в Лас-Вегасе российский хоккеист получил три индивидуальные награды

Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ
Никита Кучеров и его награды по итогам сезона в НХЛ: "Тед Линдсей Эворд", "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемому самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.

Церемония вручения наград НХЛ прошла в Лас-Вегасе в ночь на четверг по московскому времени.

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Помимо "Хар Трофи", Кучеров получил еще две индивидуальные награды – "Арт Росс Трофи" и "Тед Линдсей Эворд". "Арт Росс Трофи" вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, "Тед Линдсей Эворд" – самому ценному игроку НХЛ по версии профсоюза игроков лиги.

Ранее из россиян три индивидуальных приза по итогам одного сезона удалось получить Александру Овечкину (2008 год) и Евгению Малкину (2012).

В регулярном чемпионате НХЛ-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87 по системе "гол+пас") очков в 82 матчах. Он установил новый рекорд среди россиян по числу очков за сезон. Автором предыдущего рекорда является Александр Могильный: в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", он набрал 127 (76+51) очков. Этот рекорд Кучеров обновил в последнем туре регулярного чемпионата-2018/19, набрав 2 (1+1) очка в победной игре с "Бостоном" (6+3).

Абсолютным рекордсменом в НХЛ по числу набранных очков в одном регулярном чемпионате является канадский форвард Уэйн Грецки, в сезоне-1985/86 набравший 215 (52+163) очков за "Эдмонтон".

Что касается клуба "Тампа-Бэй", то он стал победителем регулярного чемпионата-2018/19, но вылетел в первой же стадии плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал "Сент-Луис".

хоккей НХЛ Никита Кучеров

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