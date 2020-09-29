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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:15

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Триумфаторами в ее составе стали четыре российских хоккеиста

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампы-Бэй" стали обладателями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В шестом матче финальной серии против "Далласа" они нанесли поражение сопернику со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). После этого счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Тампы".

Эмоции хоккеистов "Тамбы" сразу после финальной сирены

Финальная серия прошла в Эдмонтоне и без зрителей - согласно условиям, связанным с пандемией коронавируса.

Таким образом, "Тампа" во второй раз истории выиграла Кубок Стэнли. Впервые она стала триумфатором розыгрыша в 2004 году.

В ее составе турнир в нынешнем сезоне выиграли четыре россиянина – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков и Никита Кучеров.

Два россиянина: вратарь "Далласа" Антон Худобин поздравляет вратаря "Тампы-Бэй" Андрея Василевского

В общей сложности, в финальной серии выступили семь российских хоккеистов. Помимо представителей "Тампы-Бэй", это игроки "Далласа" Антон Худобин (вратарь), Денис Гурьянов, Александр Радулов (нападающие).

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27 по системе "гол+пас") очка.

Эмоции Никиты Кучерова в связи с триумфом "Тампы-Бэй

Чаще всего турнир выигрывала команда "Монреаль Канадиенс" - 24 раза (в последний раз - в 1993 году).

хоккей НХЛ Кубок Стэнли

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