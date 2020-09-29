"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Триумфаторами в ее составе стали четыре российских хоккеиста

Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампы-Бэй" стали обладателями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В шестом матче финальной серии против "Далласа" они нанесли поражение сопернику со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). После этого счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Тампы".

Эмоции хоккеистов "Тамбы" сразу после финальной сирены

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

Финальная серия прошла в Эдмонтоне и без зрителей - согласно условиям, связанным с пандемией коронавируса.

Таким образом, "Тампа" во второй раз истории выиграла Кубок Стэнли. Впервые она стала триумфатором розыгрыша в 2004 году.

В ее составе турнир в нынешнем сезоне выиграли четыре россиянина – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков и Никита Кучеров.

Два россиянина: вратарь "Далласа" Антон Худобин поздравляет вратаря "Тампы-Бэй" Андрея Василевского

An unbelievable series and nothing but respect



Congratulations @TBLightning on winning the Stanley Cup 🤝 pic.twitter.com/F67KTgcYCt — Dallas Stars (@DallasStars) September 29, 2020

В общей сложности, в финальной серии выступили семь российских хоккеистов. Помимо представителей "Тампы-Бэй", это игроки "Далласа" Антон Худобин (вратарь), Денис Гурьянов, Александр Радулов (нападающие).

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27 по системе "гол+пас") очка.

Эмоции Никиты Кучерова в связи с триумфом "Тампы-Бэй

Чаще всего турнир выигрывала команда "Монреаль Канадиенс" - 24 раза (в последний раз - в 1993 году).