Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник Рифат Жамалетдинов не поможет сборной России в отборочных матчах на Чемпионат мира 2022 года против Кипра и Хорватии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Спортсмен прибыл в расположение национальной команды с травмой голени, дополнительное обследование выявило мышечное повреждение.

В результате Жамалетдинов направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.

Вызывать кого-то вместо игрока в сборную не планируется.

Россияне 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграют с Кипром, а 14 ноября - с Хорватией в Сплите.