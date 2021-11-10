Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник Рифат Жамалетдинов не поможет сборной России в отборочных матчах на Чемпионат мира 2022 года против Кипра и Хорватии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Спортсмен прибыл в расположение национальной команды с травмой голени, дополнительное обследование выявило мышечное повреждение.
В результате Жамалетдинов направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.
Вызывать кого-то вместо игрока в сборную не планируется.
Россияне 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграют с Кипром, а 14 ноября - с Хорватией в Сплите.