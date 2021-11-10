Двойной триумф российских яхтсменок в Турции

В Турции прошла II Президентская международная регата - Presidential 2nd International Yacht Race

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 800 спортсменов приняли участие недавно во II Президентской международной регате среди яхт. Регата прошла в два этапа - в Мугле и Стамбуле, яхтсмены вошли в состав 97 команд. Яркий след оставили и представители России.

Организатор гонок - Offshore Yacht Racing Club при содействии Министерства культуры и туризма Турции, Министерства иностранных дел страны, а также Министерства молодежи и спорта.

На церемонии вручения наград заместитель министра культуры и туризма Ахмет Мисбах Демирджан сказал: "Для всех нас является источником гордости принимать сотни национальных и международных спортсменов в такой красивой организации в нашем раю, Турции, которая славится своими природными красотами. Как Министерство культуры и туризма, мы гордимся тем, что являемся партнером таких значимых организаций", - заявил, выступая с обращением он.

Фото: TGA

"Яхтенные гонки, которые традиционно проводятся во второй раз в этом году. Это не просто спортивные соревнования, это культурные ассоциации, которые укрепляют наши узы дружбы и братства с помощью международных встреч, и они чрезвычайно важны с точки зрения продвижения нашей страны во всем мире. К счастью для нас; уникальные бухты Эгейского моря, которые принимают наших спортсменов, и наш любимый город, Стамбул, привлекает внимание как основные места спортивного туризма, а также своими историческими и природными красотами", - подчеркнул он.

Среди тех, кто стал триумфатором гонок, как сообщалось, оказалась российская команда Angels of CMC Holding. Ее уникальность заключается в том, что команда состоит исключительно из девушек, проживают они в Стамбуле. Команда выиграла не только в женском зачете, но и в классе IRC1, где удалось оказаться сильнее среди мужских команд.

Команда российских яхтсменок

"Мы добились невозможного: победили мужские команды. От нас этого никто не ожидал, но мы все верили и всеми силами старались победить - и победили упорным трудом, желанием и силой воли!" - говорила "Интерфаксу" основатель и капитан команды Елена Аян.

Сама команда базируется в Стамбуле. По словам Аян, идея создать команду возникла после того, как ей отказали в участии в женской регате (несмотря на вакантное место) в составе корпоративной команды ввиду того, что она не задействована в качестве работницы компании, которую команда представляет.

В результате Аян создала свою команду, опубликовав в соцсетях соответствующее объявление. Обучать девушек стал ее супруг Огуз Айан – ведущий яхтсмен Турции, был главным тренером местной команды "Фенербахче".

В состав команды сейчас входят Наталья Атилла, Матрена Егорова, Инесса Кылыч, Елена Кузнецова, Ярославна Влади, Елена Аян, Наталья Сиднева, Светлана Туктабаева, Марина Тесаева.

В планах команды принять участие в соревнованиях и в России. Тем более, вероятность того, в России выступят команды, базирующие в Турции, допустил Президент Стамбульского клуба парусных гонок на открытом море Экрем Емлихаоглу. Эта перспектива будет проработана в следующем году на выставке яхт в России.

Российская команда Angels of CMC Holding Фото: TGA

Что касается прошедших сейчас президентских международных гонок, Емлихаоглу отметил, что "мы гордимся большим интересом, который регата вызвала как на международном, так и на национальном уровне".

"Гонка проходила в Стамбуле, уникальном месте в мире, где встречаются два континента. Это увлекательно организовать гонку в таком месте, где одна сторона - Азия, а другая - Европа. Участвовали лучшие представители мира из многих стран. В этой гонке, которая является одной из самых уважаемых организаций среди морских видов спорта, природные, культурные и исторические красоты Стамбула были отражены для всего мира на протяжении всей гонки", - заявил он.

"Мы считаем, что организация мероприятия с международным участием в месте, где религии и культуры, встречающиеся на пересечении тысячелетней истории Стамбула, будут иметь уникальную ценность", - сказал руководитель гонок.

Победителем общего зачета регаты стала команда WINGS OF OZ.