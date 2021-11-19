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Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Международная теннисная федерация (ITF) на 20 месяцев отстранила от участия в соревнованиях россиянина Теймураза Габашвили за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в образце мочи, сданной 36-летним спортсменом 16 июня 2021 года по ходу турнира Beeline Business Challenger в Казахстане, обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2021 года. Спортсмен признал вину и согласился на это наказание.

На турнире в Казахстане Габашвили дошел до второго круга.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Габашвили занимает 270-е место (наивысшая позиция в карьере – 43-я) в одиночном разряде и 181-е (101) – в парном. На его счету один выигранный турнир ATP в парном разряде.

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