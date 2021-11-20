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Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции по фигурному катанию

Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции по фигурному катанию
Анна Щербакова во время исполнения произвольной программы в Гренобле
Фото: Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей пятого этапа серии Гран-при, который проходит в Гренобле (Франция).

За свою произвольную программу Щербакова получила 151,75 балла. Накануне она также выиграла и короткую программу (77,94). В сумме действующая чемпионка мира заработала 229,69 балла.

Серебро завоевала другая представительница России, чемпионка Европы Анна Косторная (в сумме 221,85).

Тройку призеров замкнула японка Вакаба Хигути (204,91). Россиянка Ксения Синицына стала четвертой (198,76).

фигурное катание Анна Щербакова

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