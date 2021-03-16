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Хоккеист петербургского "Динамо" умер из-за попавшей в голову шайбы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Защитник команды Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался во вторник в больнице Ярославля, сообщила пресс-служба МХЛ.

Спортсмен, которому было 19 лет, получил травму 12 марта в матче плей-офф МХЛ против ярославской команды "Локо". Встреча проходила в Ярославле. В одном из эпизодов шайба попала в голову спортсмену, после чего он упал на лед.

Отец хоккеиста в соцсетях написал, что шайба угодила в сонную артерию. Файзутдинова госпитализировали, он находился в коме.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

Динамо

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