Российский боксер Силягин защитил титул чемпиона WBC Silver во втором среднем весе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин победил малавийца Айзека Чилембу на проходящем в Москве вечере бокса, организованном промоутерской компанией Dynamo boxing promotion.

Победа российского боксера утверждена единогласным решением судей.

Таким образом, Силягин защитил титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. При этом Чилембе не мог претендовать на пояс, поскольку на взвешивании не смог уложиться ыв лимит категории (76,2 кг).

Теперь на счету бронзового призера чемпионата мира на профессиональном ринге девять побед в девяти поединках. На счету Чилембы 26 побед, восемь ничьих и четыре поражения.

