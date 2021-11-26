Поветкин намерен остаться в боксе

Он хочет и дальше боксировать, но не верит, что вернется на профессиональный ринг

Российский боксер Александр Поветкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Завершивший карьеру россиянин Александр Поветкин заявил, что хочет и в дальнейшем посвятить себя боксу, однако не верит, что это может произойти на профессиональном ринге.

"Если честно, хотелось бы еще боксировать. В профессиональном боксе уже вряд ли (возможно)", - сказал Поветкин журналистам.

"Хочу общаться с ребятами, поддерживать молодежь", - добавил он.

По словам Поветкина, в последнее время он в основном проходил лечение, связанное с травмами и последствиями от болезни коронавирусом.

Летом нынешнего года 42-летний Поветкин объявил о завершении карьеры, назвав одной из причин, приведших к этому решению, перенесенный им коронавирус.

В марте Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

На счету Поветкина на профессиональном ринге 36 побед (25 – нокаутом), три поражения и одна ничья.

В пятницу Поветкине был награжден призом Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие бокса.