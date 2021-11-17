Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Боксер Тим Цзю Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за чемпионские пояса по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.

Поединок прошел в Сиднее и растянулся на все 12 раундов. Победа Цзю-младшему присуждена единогласным решением судей.

В итоге Цзю сохранил титул WBO Global и завоевал ранее принадлежавший Иноуэ пояс WBO Asia Pacific

Теперь на счету 27-летнего Цзю 20 побед в 20 поединках, в том числе 15 – нокаутом. 31-летний японец, в свою очередь, проиграл второй бой в карьере, также на его счету 17 побед и одна ничья.