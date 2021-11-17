Поиск

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific
Боксер Тим Цзю
Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил японца Такеши Иноуэ в поединке за чемпионские пояса по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific.

Поединок прошел в Сиднее и растянулся на все 12 раундов. Победа Цзю-младшему присуждена единогласным решением судей.

В итоге Цзю сохранил титул WBO Global и завоевал ранее принадлежавший Иноуэ пояс WBO Asia Pacific

Теперь на счету 27-летнего Цзю 20 побед в 20 поединках, в том числе 15 – нокаутом. 31-летний японец, в свою очередь, проиграл второй бой в карьере, также на его счету 17 побед и одна ничья.

бокс Тим Цзю

Новости

Федерер пропустит Australian Open

Федерер пропустит Australian Open

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код